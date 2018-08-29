Под Красноярском у школьника обнаружили разрыв тонкой кишки после драки с другом

Игры во дворе обернулись для 11-летнего мальчика экстренной операцией. Что именно привело к тяжёлой травме, выясняют следователи.

Все случилось в посёлке Омском Пировского района вечером 26 августа, когда школьники гуляли на детской площадке. Между мальчиками 9 и 11 лет произошла ссора, и тогда один из них взял палку и ударил по спине другого. А на следующий день пострадавший школьник, играя со вчерашним обидчиком, наткнулся на металлическую проволоку. Спустя сутки ребёнок был доставлен в больницу, где врачи поставили ему диагноз "разрыв тонкой кишки", после чего мальчика прооперировали.

Теперь следователи выясняют, что именно послужило причиной получения ребёнком настолько тяжёлых травм: избиение приятеля или случайное падение во дворе.

— В настоящее время следователям предстоит установить причину возникновения травмы у ребёнка, для этого опрашиваются свидетели, очевидцы конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — комментирует пресс-служба краевого СУ СКР.