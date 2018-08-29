Жительница Омска лишилась денег, помогая "сыну"

В Омске 45-летняя женщина обратилась в полицию, после того как перевела мошеннику 4000 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Как отмечается, неизвестный представился сыном и заявил, что выиграл телефон в интернет-аукционе. Но для того чтобы выигрыш забрать, нужно заплатить.

— После совершения денежной операции страница, на которой проводился аукцион, была удалена. Заявительница осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, — отмечается в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".