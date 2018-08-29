Суд в Амстердаме арестовал акции "Газпрома" в операторе "Голубого потока"

Суд в Амстердаме арестовал акции оператора морского участка газопровода "Голубой поток" — Blue Stream Pipeline Company, которые принадлежат "Газпрому". Также арестован долг компании перед "Газпромом" в рамках взыскания 2,56 миллиарда долларов по спору с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма, сообщается в отчёте российской энергокомпании по МСФО за первую половину текущего года.

Это решение было вынесено 30 мая. Об арестах других активов в отчёте информация не приводится.

Blue Stream Pipeline Company B. V. — совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni, которое было создано на паритетных началах для реализации газопровода "Голубой поток" из РФ в Турцию. Blue Stream Pipeline Company владеет морской частью газопровода и компрессорной станцией. Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода выступает "Газпром".