Президент Чехии: Антироссийские санкции ведут к обоюдному проигрышу

Милош Земан убеждён, что политика взаимных ограничений себя не оправдала и продолжать её нет никакого смысла.

Антироссийские санкции в соответствии с lose-lose-стратегией привели к проигрышу обеих сторон — как Евросоюза, так и России. Такую точку зрения высказал чешский президент Милош Земан, выступая перед послами республики. По его словам, продолжать политику экономических ограничений больше нет смысла, настало время подводить её итоги. А они, по мнению политика, заключаются в том, что санкции не в силах ни на что повлиять.

— Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose-стратегией, при которой проигрывают обе стороны, — заявил Земан.

Ранее сообщалось, что чешские коммунисты намерены требовать отмены санкций против России. "Мы выступаем за нормализацию отношений с Россией. Это было всегда одним из наших приоритетов, от которого мы не намерены отказываться", — заявил лидер международного отдела ЦК КПЧМ Ярослав Роман.