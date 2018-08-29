В Брюсселе появится улица с самым оригинальным названием

В Брюсселе появится улица с названием "Это не улица" в честь картины "Вероломство образов" художника-абстракциониста Рене Магритта, на которой изображена трубка с подписью "Это не трубка" (Ceci n’est pas une pipe).
Название улицы является частью программы по смене имиджа бывшей промзоны. Необычное название выбрали путём голосования сами жители Брюсселя.
Бывшая промышленная зона теперь должна стать фешенебельным районом. Вероятно, улица Это не улица будет расположена на частной закрытой территории, так что туристам не удастся туда попасть.
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