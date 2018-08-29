В Ростове-на-Дону пациента больницы выбросили на улицу

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В Ростове-на-Дону пациента больницы выбросили на улицу

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

В Ростове-на-Дону 29 августа сотрудницы БСМП вывели человека с забинтованной головой из приёмного отделения медучреждения и оставили лежать на земле, сообщается в паблике "Ростов Главный". Когда к нему подошли, мужчина не мог ответить на вопросы.

— Вот он, лежит. Рядом — приёмное отделение. Нога дёргалась, уже не дёргается. Вроде, дышит. Я в шоке, халатность врачей просто зашкаливает! — сказал очевидец.

Те, кто увидел ролик, призвали обратиться в полицию или прокуратуру. Другие полагают, что здесь помогут специалисты Минздрава.

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