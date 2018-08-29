В Китае могут снять ограничения рождаемости

Это объясняется тем, что демографическая ситуация в стране за последние годы сильно изменилась.

Китайские власти обсуждают новый законопроект об отмене ограничения количества детей в семьях, об этом сообщает газета The Global Times. Как отметили в издании, подобный документ может быть утверждён на заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) только через несколько лет.

Как подчёркивается, в черновом варианте закона не говорится об ограничениях, которые действуют с 2016 года, — два ребёнка в семье. Отмечается также, что пересмотренный документ планируют утвердить на пленарном заседании ВСНП в марте 2020 года.

Эксперты утверждают, что демографическая ситуация в государстве за последние годы сильно изменилась, поэтому должны произойти изменения в политике планирования рождаемости.