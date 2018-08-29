"Они кушают". Воспитатели детсада несколько часов скрывали пропажу двух малышей

В Калининграде из детского сада сбежали два трёхлетних мальчика. Малыши выбрались из учреждения через щели в заборе, а после обнаружения пропажи никто не начал их искать. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, инцидент произошёл в микрорайоне Сельма в детском саду № 55, который находится на улице Нарвской. Учреждение огорожено забором с широкими прутьями.
Воспитатели не сразу заметили пропажу юных Даниэля и Михаила, а когда осознали произошедшее, не обратились в полицию. Когда вечером за детьми пришли родители, мальчики ещё не были найдены. От родных попытались скрыть этот факт. Воспитатели сказали, что дети недавно вернулись с прогулки и пошли есть. Но когда родители проверили шкафчики, курточек на месте не оказалось.
Через час с учреждением связались сотрудники отдела ПДН и сообщили, что трёхлеток нашли в километре от детсада: они стояли на переходе.
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