"Они кушают". Воспитатели детсада несколько часов скрывали пропажу двух малышей

Когда родители проверили шкафчики своих сыновей, их курточек на месте не оказалось.

В Калининграде из детского сада сбежали два трёхлетних мальчика. Малыши выбрались из учреждения через щели в заборе, а после обнаружения пропажи никто не начал их искать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошёл в микрорайоне Сельма в детском саду № 55, который находится на улице Нарвской. Учреждение огорожено забором с широкими прутьями.

Воспитатели не сразу заметили пропажу юных Даниэля и Михаила, а когда осознали произошедшее, не обратились в полицию. Когда вечером за детьми пришли родители, мальчики ещё не были найдены. От родных попытались скрыть этот факт. Воспитатели сказали, что дети недавно вернулись с прогулки и пошли есть. Но когда родители проверили шкафчики, курточек на месте не оказалось.

Через час с учреждением связались сотрудники отдела ПДН и сообщили, что трёхлеток нашли в километре от детсада: они стояли на переходе.