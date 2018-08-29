Дочки Порошенко не поступили ни в один украинский вуз

Дочек президента Украины Петра Порошенко — 18-летних Евгении и Александры — не обнаружилось в списке абитуриентов Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Как сообщает издание "Страна.ua", там можно посмотреть, кто и в какой вуз поступил, более того, в базе содержится информация, поступил выпускник на бюджет или контракт.
Скорее всего, дочери украинского лидера будут учиться за границей, как и их старший брат Алексей — он получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук, а также в Европейском институте управления бизнесом во Франции, где встретил свою будущую супругу Юлию Алиханову.
Издание также запросило пресс-службу первой леди Украины Марины Порошенко, будут ли Александра и Евгения получать образование.
— До начала учебного года мы обнародуем информацию, — отметила помощница жены украинского лидера.
При этом до первого сентября осталось несколько дней, но информации до сих пор нет.
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