Дочки Порошенко не поступили ни в один украинский вуз

Скорее всего, девочки будут получать образование за границей, как и их брат Алексей.

Дочек президента Украины Петра Порошенко — 18-летних Евгении и Александры — не обнаружилось в списке абитуриентов Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Как сообщает издание "Страна.ua", там можно посмотреть, кто и в какой вуз поступил, более того, в базе содержится информация, поступил выпускник на бюджет или контракт.

Скорее всего, дочери украинского лидера будут учиться за границей, как и их старший брат Алексей — он получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук, а также в Европейском институте управления бизнесом во Франции, где встретил свою будущую супругу Юлию Алиханову.

Издание также запросило пресс-службу первой леди Украины Марины Порошенко, будут ли Александра и Евгения получать образование.

— До начала учебного года мы обнародуем информацию, — отметила помощница жены украинского лидера.

При этом до первого сентября осталось несколько дней, но информации до сих пор нет.