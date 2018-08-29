В центре Петербурга мужчина ранил ножом женщину и угрожал ещё двум

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В центре Петербурга мужчина ранил ножом женщину и угрожал ещё двум

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Фото: © Flickr/Tom Woodward

Вооружённый ножом мужчина напал на женщину в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.

По данным ведомства, после нападения он начал угрожать двум девушкам, выгуливающим лошадей.

Раненая женщина описала приметы нападавшего и показала направление, в котором он скрылся.

Позднее сотрудники Росгвардии заметили схожего по описанию мужчину и задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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