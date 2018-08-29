Остаёмся отдыхать. На Мальдивах туристам предложили уничтожить загранпаспорта

Предложение актуально для гостей отеля Furaveri Island Resort & Spa, уже предоставивших документ для check-in и оставивших данные банковской карты.

На одном из курортов Мальдив на ресепшене поставили шредер для уничтожения заграничных паспортов. Услугой могут воспользоваться туристы, не желающие уезжать из райского места, сообщает портал "Дни.ру".

Предложение актуально для гостей отеля Furaveri Island Resort & Spa, уже предоставивших документ для check-in и оставивших данные своей банковской карты в качестве гарантии бронирования. Каждый желающий воспользоваться услугой получит бонус — скидку на проживание, питание и спа в 30%.

При выезде многие туристы отмечают, что готовы уничтожить загран, лишь бы не покидать курорт. По словам представителей отеля, таким способом они решили помочь отдыхающим осуществить желание.

— Теперь это дело одной минуты, — отмечают представители отеля.

Впрочем, они предупреждают, что такой шаг может осложнить жизнь туриста в будущем, учитывая, что ближайшее консульство РФ расположено на Шри-Ланке.