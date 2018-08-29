В ХМАО заключённый сбежал из колонии-поселения

Мужчина был приговорён в 2017 году по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Правоохранители ведут розыск 46-летнего заключённого, который сбежал сегодня, 29 августа, из колонии-поселения в Сургуте, сообщает "Интерфакс".

— В среду утром с территории участка колонии-поселения в Сургуте совершил побег осуждённый. К настоящему времени он не пойман, — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника агентства, мужчина в 2017 году был приговорён по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью к двум годам заключения.

В УФСИН и УМВД по региону пока не прокомментировали произошедшее.