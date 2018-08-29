В Санкт-Петербурге скончался балетмейстер фильмов с Гурченко и Высоцким

Балетмейстер, танцовщик и педагог Валентин Манохин скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье.

Ему было 77 лет.

Популярность он получил в СССР как постановщик танцев в фильмах киностудии им. Горького, "Ленфильма" и "Мосфильма". Манохин принимал участие в работе над лентой "Опасные гастроли", в которой главную роль сыграл Владимир Высоцкий, а также над фильмом "Волшебный фонарь" с Людмилой Гурченко.

В 90-х годах балетмейстер работал в Италии, Испании, Израиле.