Президент Эстонии по-русски поговорила с жителями Нарвы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообщалась с жителями эстонского города Нарвы на русском языке, сообщает "Sputnik Эстония".

Видео с места встречи лидера республики с горожанами размещено на официальной странице Кальюлайд в "Фейсбуке". В ролике президент обсуждает с подростками их учёбу, увлечения и другие темы.

Кальюлайд признала, что школьная система Эстонии не очень приспособлена для русскоязычных детей.

Нарва занимает третье место среди городов Эстонии по численности населения. Более 95% горожан считают родным русский язык.

Напомним, эстонский президент решила месяц пожить и поработать в Нарве, чтобы выполнить новогодние обещания.