Суд приговорил бизнесмена Манаширова к 12 годам строгого режима за взятку

Сообщается, что даже во время содержания под стражей предприниматель передал взятку одному из сотрудников СИЗО.

Бизнесмен Геннадий Манаширов осуждён на 12 лет строгого режима по делу о взятках следователям Главного управления МВД России по Москве. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Помимо него приговор вынесли бывшему следователю ГУ МВД России по городу Москве Владимиру Андриевскому, бывшему заведующему отделением одной из столичных больниц Вадиму Окутову. В зависимости от роли каждого их признали виновными в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере, даче взятки и посредничестве.

— Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2015 год известный бизнесмен Манаширов при посредничестве своего знакомого Андриевского организовал передачу более 10 миллионов рублей следователю того же подразделения Виктору Рубашкину, — отмечается в сообщении.

Деньги были предназначены за освобождение из-под стражи другого бизнесмена — Жануко Рафаилова и его брата. Кроме того, Манаширов обеспечил заведомо ложные медицинские заключения о наличии заболеваний, из-за которых братья якобы не могли находиться под стражей.

— Кроме того, Манаширов в 2014 году передал денежные средства в размере более 18 миллионов рублей Андриевскому и Рубашкину за обеспечение проведения следственных действий, направленных на устрашение своих конкурентов по бизнесу, — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что во время содержания под стражей предприниматель передал взятку одному из сотрудников СИЗО, чтобы ему передали сотовый телефон.

— Приговором суда Манаширову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 220 млн рублей, Андриевскому — в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 19 млн рублей, Окутов в связи с амнистией отпущен в зале суда, — сообщили в СКР.