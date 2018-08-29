Бывший глава Ozon стал консультантом по цифровым технологиям "Магнита"

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Бывший глава Ozon стал консультантом по цифровым технологиям "Магнита"

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Дэнни Перекальски. Фото: © РИА “Новости” / Алексей Куденко

Отмечается, что он займётся "трансформацией маркетинговой политики, продвижением компании через различные digital-каналы".

Экс-глава интернет-магазина Ozon Дэнни Перекальски перешёл в "Магнит" и стал консультантом по цифровым технологиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Перекальски, как сообщается, займётся "трансформацией маркетинговой политики, продвижением компании через различные digital-каналы".

Он также будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям и разрабатывать комплекс действий, которые позволяют предугадывать потребности покупателя и предлагать соответствующие услуги.

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