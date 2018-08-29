В Москве завершилось комплексное благоустройство Лесной улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 29 августа, осмотрел Лесную улицу в центре столицы и прилегающие к ней переулки после благоустройства. Градоначальник оценил результаты работ и пообщался с горожанами. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Работы были завершены на Лесной улице и близлежащих территориях — на Миусской площади, 1-й Миусской улице, 2-й Миусской улице, в Миусском переулке, 1-м, 2-м, 3-м и 4-м Лесных переулках. Протяжённость обновлённых территорий составила 6,6 километра, площадь — 9,25 гектара.

Главной задачей благоустройства, как отметили в мэрии, было формирование системы общественных центров и мест притяжения людей около станций метро "Белорусская" и "Новослободская".

Одним из таких центров станет Миусское трамвайное депо, в котором откроется крупнейший в столице фудкорт и ярмарка фермерских продуктов. Появившееся в начале XX века депо — объект культурного наследия.

Трамваи на Лесной улице теперь будут останавливаться у восьми новых платформ венского типа.

В ходе работ установили 396 опор освещения, уложили вдоль улицы и на прилегающей территории 8,3 тысячи квадратных метров газона, установили 93 лавочки и 238 урн, отремонтировали фасады 21 здания. Осенью здесь планируется посадить 129 деревьев, а весной следующего года — 131 кустарник.