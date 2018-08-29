Киев подготовил новые санкции против России после строительства Крымского моста

Украинское правительство разработало новые санкции в отношении России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Как отмечается, они были подготовлены из-за Крымского моста и коснутся 19 юридических лиц, которые были задействованы в его строительстве.
В их числе — "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и "Портгидрострой".
По данным украинского ведомства, они вводятся для того, чтобы "ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний. — Прим. ред.) со странами Евросоюза и США".
Проект передан на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны Незалежной.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени