Лидера словацких "Ночных волков" оштрафовали на €33 тыс.

Министерство экономики Словакии оштрафовало главу местного представительства российского байкерского клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека на 33 тысячи евро за недозволенный сбор списанной военной техники.

— Поводом для штрафных санкций стало неисполнение обязательной нормы об информировании министерства о категориях, типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности, которая собрана на данной территории, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отделение "Ночных волков" в Словакии было зарегистрировано в начале лета текущего года. По данным силовых структур, по тому же адресу свои учения проводит организация "Словацкие призывники" с использованием боевого оружия, переделанного в макеты.

Ранее президент Словакии Андрей Киска заявил, что российский байкерский клуб, открывший в пригороде Братиславы свою европейскую штаб-квартиру, представляет угрозу безопасности его страны.