В Лос-Анджелесе назовут улицу в честь Обамы

Она появится на юго-западе города, несмотря на то что Лос-Анджелес не является родиной 44-го президента США.

Городской совет Лос-Анджелеса принял решение о переименовании одной из улиц города в честь экс-президента США Барака Обамы.

В честь Обамы будет переименована Дорога Родео протяжённостью около пяти километров, которая находится в юго-западной части города. Отныне она будет называться бульваром Обамы.

— Мы рады, что это станет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии (бывшего. — Прим. Лайфа) президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по городу, — написал в "Твиттере" мэр города Эрик Гарчетти.

Напомним, Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год. Сам он родился на Гавайях, а долгие годы жизни работал в Чикаго. Однако большинство жителей Лос-Анджелеса и штата Калифорния являются сторонниками Демократической партии, как и экс-президент.

Ранее СМИ сообщали, что в честь Обамы будет названа школа в Коннектикуте.