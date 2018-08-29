Экс-глава Минтранса возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"

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Экс-глава Минтранса возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"

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Максим Соколов. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов стал генеральным директором "Группы ЛСР". Об этом указывается в заявлении пресс-службы компании.

Отмечается, что Соколов будет занимать должность гендиректора диверсифицированной строительной компании в течение трёх лет.

Напомним, Максим Соколов руководил Минтрансом в период с 2012-го по май 2018-го. В июне сообщалось, что он вошёл в новый состав совета директоров "Группы ЛСР".

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