Эксперты назвали самую вымирающую от алкоголизма страну

Учёные определили страну с самой высокой смертностью алкоголизма, сообщает The Global Times со ссылкой на отчёт медицинского журнала Lancet.

Мировой рейтинг возглавил Китай. В 2016 году от пьянства погибли 650 тысяч мужчин и 59 тысяч женщин. Чаще всего причиной смерти становится кровоизлияние в мозг, ишемический инсульт, эпилепсия и гипертоническая болезнь сердца.

На втором месте расположилась Индия. За 2016 год в этой стране от алкоголя умерли 290 тысяч мужчин и 42 тысячи девушек. Следом идёт Россия — 43 тысячи женщин и 180 тысяч представителей сильного пола.

Ранее стало известно, что Украина является страной с наиболее развитым женским алкоголизмом. Также учёные из Университета Северной Каролины выяснили, что чем раньше человек начнёт употреблять спиртное, тем больше у него подверженность к онкологическим заболеваниям.