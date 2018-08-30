Сообщение о "бомбе" на борту лайнера, вернувшегося в аэропорт, не подтвердилось

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший в Душанбе и вернувшийся в аэропорт Жуковский после угрозы пассажира "бомбой", был досмотрен. Специалисты не обнаружили ничего опасного на борту.

Как стало известно Лайфу, лайнер уже успешно вылетел. Что касается дебошира, полиция проводит с ним работу. По предварительной информации, мужчину отвезут в Домодедово для дальнейших разбирательств.

Напомним, лайнер компании "Уральские авиалинии", который следовал в Душанбе, вернули в аэропорт вылета — Жуковский из-за угрожавшего взрывом пассажира. Также в ходе инцидента на борту пострадала стюардесса.