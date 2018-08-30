Вышел трейлер фильма "Человек на Луне"

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Вышел трейлер фильма "Человек на Луне"

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Кадр из трейлера фильма "Человек на луне". Фото: © YouTube/Universal Pictures

В России премьера новой картины от режиссёра "Ла-Ла-Ленда" состоится уже в конце ноября нынешнего года.

В Интернете появился второй трейлер фильма режиссёра Дэмьена Шазелла "Человек на Луне".

Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Клэр Фой. Сюжет картины основан на книге Джеймса Хансена "Первый человек: Жизнь Нила Армстронга", которая повествует о тяжёлом пути американского космонавта к покорению безвоздушного пространства. В России премьера фильма намечена на 22 ноября.

Ранее американские кинокритики составили список из 11 фильмов, которые, по их мнению, способны побороться за премию "Оскар" в 2019 году. В их число вошёл и "Человек на Луне".

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