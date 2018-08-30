Украина выдвинула фильм "Донбасс" на премию "Оскар"

В национальном Госкино уверены, что картина сможет достойно представить страну и как минимум попасть в шорт-лист.

Украинский оскаровский комитет выдвинул картину Сергея Лозницы "Донбасс" на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

Такое право фильм получил по итогам голосования членов Украинского оскаровского комитета.

Картина выполнена в формате документального альманаха о жизни людей во время конфликта на востоке Украины. В создании фильма также участвовали Германия, Франция, Нидерланды и Румыния.

Ранее, на 71-м международном Каннском кинофестивале, режиссёр Сергей Лозница получил приз Каннского фестиваля в конкурсе "Особый взгляд" за фильм "Донбасс".