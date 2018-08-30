В Дагестане двое полицейских были ранены в перестрелке

В Хасавюртовском районе Дагестана неизвестный открыл огонь по двум сотрудникам полиции, в результате чего они получили ранения.
Как отмечается в сообщении регионального ГУ МВД России, около 23:00 мск близ населённого пункта Тотурбийкала полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Однако неожиданно мужчина начал стрельбу.
Отмечается, что нападавший скрылся с места преступления. Сейчас для поиска злоумышленника введён план "Перехват".
Как сообщили в ведомстве, у полицейских медики диагностировали ранения средней степени тяжести. Жизни правоохранителей ничего не угрожает.
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