США могут ввести санкции против Индии за закупки российского оружия

В Белом доме признают военное сотрудничество Индии и РФ, однако желают переориентировать их на взаимодействие с Вашингтоном.

В США обеспокоены планами Индии по закупке у России оружия, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-400, в связи с чем рассматривают возможность введения санкций.

Как заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, существует вероятность, что планы Индии могут попасть под действие Акта о противодействии противникам Америки с помощью санкций.

— Это решение должен будет принять президент (США. — Прим. Лайфа), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала, — сказал он во время выступления в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Шривер добавил, что в США признают военные связи России и Индии, однако считают Вашингтон более перспективным для индийцев партнёром.

Как ранее писал Лайф, из-за статуса Индии как стратегического партнёра Россия сделает скидку на С-400. Кроме того, Нью-Дели намерен приобрести 135 вертолётов как для ВМС страны, так и общего назначения почти на пять миллиардов долларов.