Косолапый эстет. В Приморье сфотографировали медведя, встречающего рассвет

В Кроноцком заповеднике удалось сфотографировать медведя, который каждое утро встречает рассветы.

— Медведь каждое утро встречает рассветы на побережье бухты Чажма в Кроноцком заповеднике. Ведь они действительно прекрасны, — говорится в сообщении официального Instagram-аккаунта заповедника.

Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru) 28 Авг 2018 в 10:44 PDT

В комментариях под публикацией пользователи полностью поддерживают медведя, заявляя, что делали бы точно так же. А некоторые из них называют животное эстетом.