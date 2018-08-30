Косолапый эстет. В Приморье сфотографировали медведя, встречающего рассвет

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Косолапый эстет. В Приморье сфотографировали медведя, встречающего рассвет

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Фото: © Instagram/kronoki.ru

В Кроноцком заповеднике удалось сфотографировать медведя, который каждое утро встречает рассветы.

— Медведь каждое утро встречает рассветы на побережье бухты Чажма в Кроноцком заповеднике. Ведь они действительно прекрасны, — говорится в сообщении официального Instagram-аккаунта заповедника.

В комментариях под публикацией пользователи полностью поддерживают медведя, заявляя, что делали бы точно так же. А некоторые из них называют животное эстетом.

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