"Это не помогает делу"! Трамп обвинил Пекин в давлении на Пхеньян

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что КНР давит на КНДР из-за собственных разногласий с США. Запись об этом глава Белого дома разместил в своём "твиттере".

В заявлении Трамп выразил твёрдую уверенность, что Пхеньян находится под огромным давлением со стороны Пекина из-за крупных торговых разногласий США с Правительством Китая.

— Мы также знаем, что Китай предоставляет Северной Корее значительную помощь, включая деньги, топливо, удобрения и разные продукты. Это не помогает делу! — возмутился глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что считает свои отношения с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном "очень дружественными и тёплыми".

Также Трамп выразил надежду на скорое разрешение торговых споров и других разногласий между Вашингтоном и Пекином.