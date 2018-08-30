Посольство РФ в США рассказало о давлении на арестованную Бутину

Посольство РФ в США сообщило о давлении на находящуюся в американской тюрьме россиянку Марию Бутину.
— В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трёх ночи. Это единственный период, когда она может покидать камеру, — говорится в сообщении посольства, сделанном после очередного посещения Бутиной российскими дипломатами.
Отмечается, что, несмотря на то что россиянка может покидать камеру, на свежий воздух руководство тюрьмы её не выпускает. Поэтому в посольстве расценивают подобные действия как способ оказания давления на Бутину.
Как писал ранее Лайф, Бутина назвала условия своего содержания в тюрьме приемлемыми, также отметив ночной режим бодрствования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал своего американского коллегу Майка Помпео прекратить преследование Бутиной.
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