Посольство РФ в США рассказало о давлении на арестованную Бутину

В российской дипмиссии считают, что на заключённую давят с помощью "негуманного режима содержания".

Посольство РФ в США сообщило о давлении на находящуюся в американской тюрьме россиянку Марию Бутину.

— В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трёх ночи. Это единственный период, когда она может покидать камеру, — говорится в сообщении посольства, сделанном после очередного посещения Бутиной российскими дипломатами.

Отмечается, что, несмотря на то что россиянка может покидать камеру, на свежий воздух руководство тюрьмы её не выпускает. Поэтому в посольстве расценивают подобные действия как способ оказания давления на Бутину.

Как писал ранее Лайф, Бутина назвала условия своего содержания в тюрьме приемлемыми, также отметив ночной режим бодрствования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал своего американского коллегу Майка Помпео прекратить преследование Бутиной.