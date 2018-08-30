Посол РФ предостерёг США от незаконной агрессии против Сирии

Как подчеркнул Анатолий Антонов, при таком развитии событий "выиграют лишь террористы".

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предостерёг Вашингтон от агрессии против Дамаска, назвав при этом подобную политику безосновательной и незаконной. Слова дипломата цитирует "фейсбук" российской дипмиссии.

По мнению Антонова, "очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам". Также дипломат подчеркнул, что при таком развитии событий "выиграют лишь террористы".

Как отметил посол РФ в США, у Москвы имеется серьёзная озабоченность "в отношении сигналов американской стороны о подготовке новых ударов по Сирии под предлогом возможного использования сирийцами "химического оружия".

Как писал Лайф, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече в Женеве с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил о готовности Вашингтона ещё раз нанести военный удар по Сирии. По словам Болтона, причиной для этого может стать применение правительством Башара Асада химоружия в стране. Однако позднее в Кремле не смогли подтвердить, что Болтон предупредил РФ об ударе США по Сирии.

Также в Минобороны РФ ранее сообщали о готовящейся боевиками провокации с якобы "применением химоружия" правительственными войсками против мирного населения. Отмечалось, что данная инсценировка послужит поводом "для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по Сирии".