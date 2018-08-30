Пентагон уличили в сокрытии дефектов F-35

В том числе эксперты упомянули "избавление" на бумаге от недоработок, связанных с аварийным оповещением для катапультирования пилота.

Неправительственная организация Project On Government Oversight подготовила доклад, согласно которому комиссия Пентагона, оценивающая развитие проекта по созданию истребителя F-35, без достаточных на то оснований переквалифицировала ряд дефектов из критичных во второстепенные.

Контрольно-бюджетное управление США в июне нынешнего года сообщало о 966 "явных недоработках" F-35. Из них 110 относились к критическим, которые "могли повредить надёжности, безопасности или другим важным требованиям".

Согласно докладу организации, из категории критических дефектов были исключены сразу 19 недоработок, в том числе в системе аварийного оповещения для катапультирования пилота. Отмечается, что комиссия не предложила никакого плана по устранению как минимум десяти дефектов, важность которых также была снижена.

По мнению автора доклада Дэна Грэзьера, кураторы проекта таким путём хотят "избавиться" от критических недостатков в канун принятия решения о серийном производстве F-35, которое ожидается в октябре следующего года.