СК возбудил уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта на Камчатке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки в июле текущего года вертолёта Ми-8 в Карагинском районе на севере Камчатки.

Как отмечается в сообщении ведомства в "Твиттере", в результате этого инцидента собственнику воздушного судна был причинён ущерб, который оценили в один миллион рублей.

Как сообщал Лайф, Ми-8 совершил жёсткую посадку 19 июля. При этом никто из находившихся на борту десяти человек не пострадал. По предварительной информации, причиной инцидента стало повреждение хвостовой балки вертолёта.