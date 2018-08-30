У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5

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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5

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Фото: © РИА Новости / Александр Пирагин

В акватории Тихого океана вблизи восточных берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

— Эпицентр сейсмического события находился в Тихом океане рядом с Кроноцким заливом на глубине 40,5 километра в 216 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — приводит РИА "Новости" слова представителя камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло утром в четверг, 30 августа. Его энергетический класс составил 11,4.

По информации местного ГУ МЧС России, в населённых пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.

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