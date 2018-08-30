СК возбудил дело после нападения пассажира лайнера на стюардессу

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело после инцидента с лайнером авиакомпании "Уральские авиалинии", который был вынужден вернуться в аэропорт Жуковский из-за дебошира.

Как Лайф сообщал ранее, один из пассажиров вёл себя неадекватно на борту самолёта, а после замечания от стюардессы ударил её по голове. Также мужчина угрожал наличием у него бомбы, но позднее данная информация не подтвердилась.

Как указывается в заявлении СК, подозреваемым оказался гражданин Таджикистана 1993 года рождения и "следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу".

Сейчас в СК устанавливают все обстоятельства случившегося, а подозреваемый допрашивается. При этом в ведомстве подчеркнули, что "такие "пассажиры" должны нести максимально строгое наказание, чтобы ни у кого не возникало и мысли совершать подобные поступки".