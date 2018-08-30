В Twitter может появиться подсказка, от кого из пользователей стоит отписаться

"Твиттер" может начать советовать, от каких аккаунтов пользователям стоит отписаться.

Как сообщает онлайн-издание Slate, данная функция была доступна лишь небольшому числу пользователей на протяжении нескольких дней.

Рекомендации будут даваться по результатам исследования ленты пользователя и его взаимодействия с другими профилями. На основе всех этих данных соцсеть предложит список аккаунтов, которые, возможно, неинтересны тому или иному человеку.

Какие выводы сделали в Twitter и будет ли окончательно введена такая возможность, не сообщается.