По словам депутата Евгения Балицкого, президенту Украины и его команде неинтересны "судьбы людей, которые уезжают из страны, в частности, из-за ущемления русского языка".

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий выразил мнение, что лидер Незалежной Пётр Порошенко стремится испортить отношения с Москвой в угоду "американским спонсорам".

— Это агония властей. Стремление испортить отношения с Россией в угоду главным спонсорам — США. Надо понимать, что для страны это минус, — цитируют "Известия" депутата.

Он также отметил плачевное состояние украинской экономики. Но, по словам Балицкого, "Порошенко и его команде всё равно, какими будут отношения с Россией после него".

— Их не интересуют судьбы людей, которые уезжают из страны, в частности, из-за ущемления русского языка. Кстати, даже в Киеве в быту подавляющее большинство разговаривает на русском, — добавил депутат Рады.

Напомним, Порошенко поручил МИД Украины подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с РФ. После этого в Госдуме лидера Незалежной сравнили с неквалифицированным хирургом, режущим совместную 300-летнюю историю народов России и Украины. Также отмечалось, что Порошенко в рамках предвыборной кампании "безразлично, что скажут его современники и потомки".