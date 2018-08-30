Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года

Всего за шесть месяцев в страну поступило более миллиарда долларов прямых инвестиций.

Согласно отчёту украинской Государственной службы статистики, Россия стала самым крупным инвестором Незалежной за первую половину 2018 года.

Всего за этот период на Украину поступило 1,26 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 436 миллионов — из РФ. Кроме того, финансы поступали из Кипра (219 миллионов долларов), Нидерландов (207,7 миллиона долларов), Австрии (58,7 миллиона долларов), Польши (54,1 миллиона долларов), Франции (46,9 миллиона долларов) и Великобритании (43,4 миллиона долларов).

Больше половины из них (59,6%) были направлены в финансовый и страховой сектор. Кроме того, деньги вкладывались в оптовую и розничную торговлю, промышленность, а также в сферу информации и телекоммуникации. При этом из Украины выбыло 278,8 миллиона долларов.

Чистый денежный приток на Украину составил 922 миллиона долларов. По сравнению с прошлогодним показателем эта цифра уменьшилась на 28,6 процента.