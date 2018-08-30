Трамп ввёл послабления на экспорт в США металлов для некоторых стран

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Трамп ввёл послабления на экспорт в США металлов для некоторых стран

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Президент США Дональд Трамп подписал указы, допускающие выборочные исключения из установленных квот на импорт стали.

Отныне министр торговли США получает право предоставлять послабления по квотам на поставку стали и алюминия.

Согласно заявлению Министерства торговли США, право на исключения на поставку стали получили Южная Корея и Бразилия, а Аргентина — ещё и на экспорт алюминия в Штаты.

Кроме того, американские компании также смогут попросить об исключениях из квот, но только в том случае, если местные производители не смогут удовлетворить спрос на изделия из стали и алюминия.

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