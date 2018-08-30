Трамп ввёл послабления на экспорт в США металлов для некоторых стран

Президент США Дональд Трамп подписал указы, допускающие выборочные исключения из установленных квот на импорт стали.

Отныне министр торговли США получает право предоставлять послабления по квотам на поставку стали и алюминия.

Согласно заявлению Министерства торговли США, право на исключения на поставку стали получили Южная Корея и Бразилия, а Аргентина — ещё и на экспорт алюминия в Штаты.

Кроме того, американские компании также смогут попросить об исключениях из квот, но только в том случае, если местные производители не смогут удовлетворить спрос на изделия из стали и алюминия.