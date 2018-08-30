ВКС РФ провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган российские военные провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО.
Как указывается в заявлении пресс-службы Минобороны РФ, новая ракета в ходе тестов достоверно подтвердила "заложенные характеристики". Отмечается, что условная цель была поражена "с заданной точностью".
При этом тип испытанной ракеты не сообщается.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что данная система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
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