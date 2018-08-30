Трамп заявил об уходе в отставку юрисконсульта Белого дома

Юрисконсульт Белого дома Дон Макган, сотрудничавший со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года, уйдёт в отставку этой осенью.

— Дон Макган покинет свой пост осенью, вскоре после утверждения, надеюсь, судьи Бретта Кавано в Верховном cуде Соединённых Штатов. Я давно работаю с Доном и по-настоящему ценю его работу! — написал глава Белого дома в своём "твиттере".

Напомним, ранее Дональд Трамп разрешил Макгану, как и другим членам Белого дома, идти на сотрудничество со спецпрокурором США Робертом Мюллером относительно "вмешательства РФ" в выборы 2016 года.

Однако, по информации американских СМИ, Трамп не ожидал от юрисконсульта, что тот будет столько времени уделять общению с подчинёнными Мюллера. Предполагается, что из-за этого отношения главы Белого дома и его советника могли стать очень напряжёнными.

Роберт Мюллер больше года ведёт расследование приписываемого России вмешательства в выборы, однако за это время так и не смог предоставить доказательств вины Москвы. Российская сторона, в свою очередь, категорически отрицает все обвинения.