Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 30 августа

При этом, по информации специалистов, дневная температура в области составит до +30 °C.

Сотрудники центра "Фобос" сообщили, что ночью 30 августа в Москве и Московской области могут быть дожди и грозы. Ночная температура составит до +20. При этом температура будет оставаться выше климатической нормы.

Днём 30 августа ожидается до +30 °C. Согласно прогнозам, будет облачно.

— Днём в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, вечером кратковременный ливень, гроза. Максимальная температура воздуха в столице +25…+27 °C, по области +22…+27 °C, на юге и востоке до +30 °C, — отмечается в сообщении "Метеовести".

Ветер будет южный с переходом на северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Влажность воздуха составит порядка 30%. Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

Как ранее сообщал Лайф со ссылкой на специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, в четверг в Москве выпадет до 13 миллиметров осадков.