Глава Счётной палаты уверен, что самой коррумпированной сферой в России являются госзакупки.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России сложился примитивный подход к коррупции как таковой. В интервью газете "Коммерсант" он отметил, что российское общество зачастую не хочет, чтобы какие-то моменты вообще анализировались.

— Я проанализировал нормативные акты, их исполнение, основания, на которых чиновников привлекают к ответственности, практику, тренды. Первое моё ощущение — примитивность подхода к коррупции как таковой, — отметил он.

Говоря о том, что не все хотят анализа по данному вопросу, он отметил: "В отношении чиновников — что хотите, в отношении остальных — нет". Он подчеркнул, что если общество считает, что госресурсы разбазариваются, то это как раз недоработка Счётной палаты.

— Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно, — заявил он.

Кудрин уверен, что всё должно содействовать борьбе с коррупцией. Это в том числе свобода слова, политическая конкуренция и многое другое. Самой коррумпированной сферой он считает госзакупки.