В Киеве вооружённый мужчина взял в заложники четверых детей

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В Киеве вооружённый мужчина взял в заложники четверых детей

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Сначала он избивал супругу, но та успела сбежать. Тогда мужчина забаррикадировался в квартире.

В Киеве мужчина с детьми забаррикадировался в квартире и угрожал применить оружие. Инцидент произошёл в доме на улице Жмеринской в Святошинском районе. Об этом сообщается в "фейсбуке" киевской полиции.

Правоохранителям позвонила женщина и сказала, что муж её сестры устроил дома ссору и бьёт супругу. Женщина успела сбежать из квартиры, а её муж забаррикадировался вместе с детьми.

<p>Фото: facebook.com/<a href="https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1845150048874091" target="_blank">UA.KyivPolice</a></p>

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко отметил, что со злоумышленником начали переговоры. Тогда он сначала отпустил 13-летнюю дочь.

<p>Фото: facebook.com/<a href="https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1845150048874091" target="_blank">UA.KyivPolice</a></p>

Вскоре злоумышленника задержали. Здоровью всех детей сейчас ничего не угрожает.

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