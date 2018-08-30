В Киеве вооружённый мужчина взял в заложники четверых детей

Сначала он избивал супругу, но та успела сбежать. Тогда мужчина забаррикадировался в квартире.

В Киеве мужчина с детьми забаррикадировался в квартире и угрожал применить оружие. Инцидент произошёл в доме на улице Жмеринской в Святошинском районе. Об этом сообщается в "фейсбуке" киевской полиции.

Правоохранителям позвонила женщина и сказала, что муж её сестры устроил дома ссору и бьёт супругу. Женщина успела сбежать из квартиры, а её муж забаррикадировался вместе с детьми.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко отметил, что со злоумышленником начали переговоры. Тогда он сначала отпустил 13-летнюю дочь.

Вскоре злоумышленника задержали. Здоровью всех детей сейчас ничего не угрожает.