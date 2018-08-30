СМИ: РЖД запланировали построить второй Северомуйский тоннель

Согласно предварительным подсчётам, приблизительная стоимость работ над ТЭО составит 300–500 миллионов рублей.

Представители РЖД планируют приступить к возведению второго Северомуйского тоннеля на БАМ. При этом, как сообщает "Коммерсант", работы начнутся не ранее 2025 года. ТЭО проекта ответственные лица должны представить к 20 декабря. Отмечается, что соответствующее поручение прозвучало после совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа.

— Это бутылочное горлышко на БАМ. Чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объём перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов, — приводит издание слова главы РЖД Олега Белозёрова.

При этом он подчеркнул, что даже при нынешних технологиях возведение займёт порядка 10 лет. Как отмечается, самый длинный на железных дорогах России Северомуйский тоннель на БАМ ввели в 2003 году. Его строили 26 лет. Протяжённость объекта — 15,3 км.