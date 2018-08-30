Рейтинг возглавил Путин. Названы самые влиятельные россияне по версии Forbes

Российский Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных россиян из числа чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Список возглавил президент РФ Владимир Путин.
На втором месте оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Третью точку занимает глава "Газпрома" Алексей Миллер. В топ-5 также вошли исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер страны Дмитрий Медведев.
В "десятку" рейтинга попали генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозёров и президент "Лукойла" Вагит Алексперов.
Добавим, что на сотом месте рейтинга оказался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени