Рейтинг возглавил Путин. Названы самые влиятельные россияне по версии Forbes

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Рейтинг возглавил Путин. Названы самые влиятельные россияне по версии Forbes

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В рейтинг попали известные чиновники, бизнесмены, главы крупных компаний и глава российского государства.

Российский Forbes составил рейтинг 100 самых влиятельных россиян из числа чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Список возглавил президент РФ Владимир Путин.

На втором месте оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Третью точку занимает глава "Газпрома" Алексей Миллер. В топ-5 также вошли исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер страны Дмитрий Медведев.

В "десятку" рейтинга попали генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозёров и президент "Лукойла" Вагит Алексперов.

Добавим, что на сотом месте рейтинга оказался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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