В квартире на окраине Екатеринбурга обнаружили мумию пенсионера

По словам правоохранителей, тело мужчины в запертой квартире могло пролежать не менее трёх лет.

Следствие в Екатеринбурге проводит проверку после обнаружения мумифицированного тела мужчины в доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления СК по Свердловской области Александра Шульгу.

— Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга областного СУ СКР по факту смерти мужчины проводится проверка. Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, — отмечается в сообщении.

Специалисты полагают, что тело могло пролежать в доме порядка трёх лет. Квартира была заперта изнутри. Как сообщается, пенсионер жил один.