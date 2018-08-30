Осуждённый за экстремизм журналист Александр Соколов вышел из колонии

Журналист Александр Соколов, которого в августе 2017 года признали виновным в экстремизме, освободился из колонии. Он отметил, что ещё предстоит отбывать ограничение свободы.

— А пока хочется сказать искреннее и большое человеческое спасибо всем, кто нас поддерживал и поддерживает словом и делом! — написал он в "Фейсбуке".

Александра Соколова арестовали в июле 2015 года. 10 августа 2017-го Тверской суд Москвы признал его виновным в экстремизме. Он отбывал наказание в ИК-1 в Чувашии.