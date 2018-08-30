Четырёхлетние тройняшки отравились крысиным ядом в Подмосковье

Четырёхлетние тройняшки из деревни Иншаково Егорьевского района Подмосковья попали в больницу с отравлением крысиным ядом. Как стало известно Лайфу, Даниилу, Александру и Арсению сделали промывание, и их здоровью ничего не угрожает.
Дети отравились, когда играли в частном доме. Они нашли пакет с неизвестным порошком и решили попробовать вещество на вкус. Малышам тут же стало плохо.
Их срочно доставили в больницу. Выяснилось, что тройняшки попробовали крысиный яд.
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