Четырёхлетние тройняшки отравились крысиным ядом в Подмосковье

Средство от грызунов малыши нашли во время игры в частном доме, правда, они не знали, что это яд, и решили попробовать порошок на вкус.

Четырёхлетние тройняшки из деревни Иншаково Егорьевского района Подмосковья попали в больницу с отравлением крысиным ядом. Как стало известно Лайфу, Даниилу, Александру и Арсению сделали промывание, и их здоровью ничего не угрожает.

Дети отравились, когда играли в частном доме. Они нашли пакет с неизвестным порошком и решили попробовать вещество на вкус. Малышам тут же стало плохо.

Их срочно доставили в больницу. Выяснилось, что тройняшки попробовали крысиный яд.