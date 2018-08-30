Четырёхлетние тройняшки отравились крысиным ядом в Подмосковье

Читайте также

Четырёхлетние тройняшки отравились крысиным ядом в Подмосковье

5627

Фото: pixabay.com

Средство от грызунов малыши нашли во время игры в частном доме, правда, они не знали, что это яд, и решили попробовать порошок на вкус.

Четырёхлетние тройняшки из деревни Иншаково Егорьевского района Подмосковья попали в больницу с отравлением крысиным ядом. Как стало известно Лайфу, Даниилу, Александру и Арсению сделали промывание, и их здоровью ничего не угрожает.

Дети отравились, когда играли в частном доме. Они нашли пакет с неизвестным порошком и решили попробовать вещество на вкус. Малышам тут же стало плохо.

Их срочно доставили в больницу. Выяснилось, что тройняшки попробовали крысиный яд.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×