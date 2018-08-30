Мирная жительница ранена в результата обстрела на юге ДНР со стороны ВСУ

Жительница села Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР) получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в администрации Новоазовского района.
— В селе Коминтерново во дворе дома по улице Кирова в результате обстрела со стороны ВСУ взрывную травму получила женщина 1936 года рождения, — приводит агентство слова собеседника.
Инцидент произошёл около 7:30 утра. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается помощь.
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